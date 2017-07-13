Кристофер Рэй, кандидатуру которого на пост нового главы ФБР выдвинул президент США Дональд Трамп, не поддержал главу американского государства в оценках расследования якобы российского вмешательства в выборы президента США, сообщает агентство AP.

Рэй вступил в противоречие с американским президентом на слушаниях при рассмотрении его кандидатуры в сенате. Он заявил, что не считает расследование дела о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы «охотой на ведьм».

Журналисты расценили такое заявление политика как «разрыв» отношений с Трампом. Рэй также пообещал, что в случае его назначения на пост главы ФБР, он окажет полную поддержку спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует дело о России.