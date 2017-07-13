В Киргизии сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) задержали члена одной из международных террористических организаций. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По данным ведомства, подозреваемый 1994 года рождения в 2015 году выехал за пределы Киргизии, где был завербован террористами. В дальнейшем его перебросили в зону сирийско-иракского конфликта для прохождения боевой подготовки.

По данному факту возбуждено дело по статье «Наемничество». Подозреваемый помещен в следственный изолятор ГКНБ.