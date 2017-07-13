В Крым доставили еще две газовые турбины, похожие на те, что производит немецкая компания Siemens. Об этом сообщает агентство Reuters.

Корреспонденты агенства утверждают, что видели в порту Феодосии турбины, которые соответствуют описание турбин производства Siemens.

«Форма и размер совпадают с изображениями турбин производства Siemens, которые можно найти в открытом доступе. Это были четыре объекта цилиндрической формы нескольких метров в длину, покрытых голубым и серым брезентом», – заявили журналисты.

При этом агентство отмечает, что не располагает доказательствами того, что это были турбины именно этой немецкой компании.

Siemens ранее подала иск против компании «Технопромэкспорт» из-за поставки в Крым газотурбинных установок, которые не должны поставляться на полуостров из-за санкций Евросоюза. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все турбины для Крыма произведены в России из российских компонентов. В «Технопромэкспорте» сообщили, что турбины куплены на вторичном рынке.