В горных селениях сирийской Латакии строители восстановили 378 из 456 домов, разрушенных боевиками «Джебхат-ан-Нусры» (запрещена в РФ).

Инженер-строитель Муханнад Муххамад рассказал, что восстановительные работы в пяти горных поселениях вокруг города Эдли находятся на особом контроле у правительства Сирии. Он отметил, что к сентябрю здесь будут сданы под ключ все жилые дома и социальные объекты.

По словам инженера, необходимая проектная документация была подготовлена в декабре 2016 года, а уже в январе 2017 года правительство Сирии выделило необходимые 130 млн рублей. Жилье предоставляется государством бесплатно. По данным администрации губернатора Латакии, всего в пяти захваченных селах были убиты почти 1,5 тыс. мирных жителей, пишет ТАСС.