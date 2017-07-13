Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным вел себя очень жестко. Об этом американский лидер рассказал в интервью в Reuters.

«Я был очень жестким в общении с Путиным», — сказал Трамп.

При этом он подчеркнул, что его взаимоотношения с Путиным очень важны и «могут спасти множество жизней, например, благодаря перемири в Сирии».

Первая встреча Путина и Трампа состоялась на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге. Президенты общались более двух часов, вместо заявленных 30 минут.