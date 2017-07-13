Белый дом обвинил Украину и Демократическую партию США в политическом сговоре, целью которого было не допустить победу Дональда Трампа на президентских выборах.

«Думаю, если и было какое-то ставшее в той или иной форме достоянием гласности или обсуждавшееся свидетельство сговора в 2016 году, действительно имевшего место, так это между НКДП (Национальный комитет Демократической партии) и украинским правительством», - заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

Сандерс отметила, что «действия украинской стороны, направленные на то, чтобы координировать (усилия) с НКДП были в действительности успешными - в отличие от чего-либо, показываемого электронной перепиской Дона-младшего», имея ввиду сына американского президента.

«Информация, переданная НКДП украинским правительством, напрямую била по членам избирательной кампании Трампа в попытке ее подорвать», - отметила Сандерс.

Первый заместитель пресс-секретаря добавила, что досье иностранной разведки, профинансированое оппонентами нынешнего президента, опиралось на зарубежные источники и основывалось на данных оппозиции, что свидетельствует о наличии сговора именно «между этими людьми». Ранее в понедельник Сандерс обратила внимание на то, что демократы совместно с украинским посольством координировали сбор информации о политических оппонентах.

«Так что, если вы ищете пример координации с другим государством или иностранным источником при ведении избирательной кампании, то обратите внимание на НКДП, который в действительности координировал сбор информации об оппонентах с украинским посольством», - заявила она, добавив, что «никто из присутствующих не видит в этом большой проблемы».