Дональд Трамп заявил, что за пять месяцев на посту президента США он сделал больше, чем любой другой американский лидер за такой же срок. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

«Мы добились больше за пять месяцев, чем практически любой из президентов в истории [США]», - сказал Трамп, и отметил, что в этой связи «в Белом доме фантастическое настроение».

Среди своих успехов Трамп назвал прогресс в борьбе с «Исламским государством» (ИГ– организация запрещена в РФ) и рост показателей на американских фондовых биржах.

«Если вы взгляните на Ирак, на Сирию то увидите тот прогресс, которого мы добились в борьбе с ИГ (организация запрещена в РФ), там практически полный успех», – заявил американский лидер.

Помимо этого, к своим заслугам Трамп отнес улучшение ситуаций с рабочими местами, показатель которых стал лучшим за последние 16 лет.

«Нет ни одной вещи, в которой мы не преуспеваем. Белый дом функционирует прекрасно, несмотря на выдумки демократов», – добавил американский президент.

Демократическая партия США не раз обвиняла администрацию Дональда Трампа в «связях с Россией», а несколько конгрессменов выдвинули предложение об импичменте президенту.