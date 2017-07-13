В Москве задержана 57-летняя иностранка, подозреваемая в хищении денег и драгоценностей на сумму почти 2 млн рублей. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Уточнется, что женщина была задержана при попытке выехать из Российской Федерации.

Две жительницы Камчатки подали заявления в правоохранительные органы края, утверждая, что стали жертвами подозреваемой. По данным полиции, женщина орудовала на территории полуострова, размещала объявления об оказании экстрасенсорных услуг. Иностранка представлялась потомственной предсказательницей Марией. Как говорится в сообщении ведомства, на сеансы задержанная требовала приносить «драгоценности, необходимые для проведения ритуала и оплаты услуг». Таким образом женщине удалось похитить у одной потерпевшей имущество на сумму около 1,3 млн рублей, у второй - 600 тыс. рублей. В правоохранительных органах полагают, что жертв подозреваемой может быть больше.

На данный момент иностранка арестована и в скором времени будет отконвоирована на Камчатку. В отношении задержанной возбуждены два уголовных дела по статье «мошенничество».