Бывший член Международной федерации футбола (ФИФА) Чак Блейзер скончался в возрасте 72 лет. Об этом в четверг сообщило агентство Франс Пресс.

Чак Блейзер был замешан в деле о коррупции в ФИФА, по которому проходили 42 человека. Министерство юстиции США установило, что в общей сложности несколько высокопоставленных чиновников ФИФА за 24 года получили взяток на сумму порядка $150 млн. Блейзер давал показания на коррупционеров, которые были арестованы весной 2015 года.

В июле того же года сам Блейзер был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом.

В последние годы жизни бывший спортивный функционер страдал от онкологического заболевания и был прикован к инвалидному креслу.