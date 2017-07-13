Московское управление Роспотребнадзора опровергло информацию об отравлении 10 москвичей черешней. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ряд СМИ ранее опубликовал информацию об отравлении по меньшей мере 10 человек черешней, купленной около метро «Университет».

Также сообщалось, что 53-летняя женщина потеряла создание съев полкило черешни, приобретенной на той же торговой точке. Выяснилось, что женщина действительно отравилась и провела два дня в больнице. Однако других случаев отравления выявлено не было.

«По данным регистрационного учёта, других случаев обращения населения за медицинской помощью и случаев госпитализаций больных, связанных с употреблением черешни в городе Москве, не зарегистрировано. По информации главных врачей инфекционных клинических больниц №1 и №2, а также станции скорой и неотложной медицинской помощи, случаев массовых обращений по фактам отравлений черешней нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот же день специалисты отправились на предполагаемое место приобретения черешни к станции метро «Университет» и взяли пробы черешни на экспертизу.