Расчеты дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» ракетных войск Восточного военного округа, дислоцированного в Еврейской автономной области, провели электронные пуски ракет в ночь на 13 июля.

«Расчеты ОТРК «Искандер» в режиме светомаскировки совершили марш на полигон. По прибытию в заданный район расчеты выполнили нормативы по развертыванию оперативно-тактических комплексов, определению данных для ракетной стрельбы для электронных пусков ракет», - сообщила пресс-служба ВВО.

Электронные пуски предполагают наведение на цель, полную предстартовую подготовку, отработку всех необходимых действий для точного поражения целей, которые не сопровождается запусками ракет в воздух.