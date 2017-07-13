Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что Германия «извлекает выгоду из неурядиц в Еврозоне», а также слабых сторон членов союза. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

«Германия извлекает выгоду из неурядиц в Еврозоне. Это нездоровая ситуация», — сказал французский лидер.

Президент Франции выступил за единство и гармоничное развитие Еврозоны несмотря на то, что «страны, у которых уже есть долг, наращивают его, а те, которые способны конкурировать, становятся еще более конкурентоспособными». Макрон подчеркнул общую ответственность за уровень развития Еврозоны, добавив, что «необходимо понять, какой сценарий является с точки зрения экономики подходящим для всех».