4 тыс. жителей поселка Кировский Приморского края остались без электричества из-за пожара на электроподстанции. Об этом сообщает пресс-служба учреждения по делам гражданской обороны и ЧС Приморского края.

Возгорание произошло 12 июля в 20:50 по местному времени. Уточняется, что без электроэнергии остались также три санатория. В настоящий момент проводятся восстановительные работы по ликвидации последствий пожара. Сроки завершения работ пока неизвестны.