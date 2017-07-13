Американские спецслужбы весной 2015 года перехватили разговоры российских чиновников, в которых обсуждались сподвижники президента США Дональда Трампа, когда миллиардер еще не выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства. Такие данные спецслужб представила американская газета The Wall Street Juornal.

Издание отмечает, что в некоторых случаях российские официальные лица обсуждали встречи с союзниками и советниками Трампа за пределами США. При этом о каких именно соратниках Трампа шла речь, спецслужбы не уточнили. Также неизвестно, имели ли эти переговоры отношение к решению Дональда Трампа выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США.

Издание не уточняет, собираются ли американские спецслужбы каким-либо образом использовать эту информацию, учитывая, что Трамп занимался бизнесом в России и «всегда был всемирно известным человеком, о котором знали российские знаменитости».

Американские спецслужбы обвиняют Россию во «вмешательстве» в президентские выборы в 2016 году. Расследование на эту тему ведут ФБР и спецкомитеты палаты представителей и сената США.