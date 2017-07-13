В первой половине 2017 года органы прокуратуры Китая завели дела и инициировали расследования по подозрению в коррупции, взяточничестве и преступной халатности в отношении 30 538 должностных лиц. Такие данные были приведены на семинаре прокурорских работников в Гуйяне, сообщает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что эта цифра на 19,6% превышает показатель за аналогичный период 2016 года.

Среди подозреваемых — 1 505 бывших чиновников уездного уровня и 224 бывших чиновника окружного уровня.

На мероприятии было подчеркнуто, что органы прокуратуры Китая продолжат с неослабевающей энергией и неизменной нулевой терпимостью преследовать и карать должностных лиц, уличенных в коррупционных преступлениях.