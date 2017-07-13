Китайская компания UnionPay International и Национальная система платежных карт (НСПК) совместно выпустили кобейджинговые дебетовые карты «Мир»-UnionPay. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальный сайт UnionPay International.

Выпуск новых карт является результатом сотрудничества UnionPay International и НСПК по масштабному выпуску карт UnionPay. Более того, это расширит территорию использования карт «Мир» до более 160 стран и регионов. Соглашение о выпуске кобейджинговой дебетовой карты «Мир»-UnionPay организации подписали в сентябре 2016 года. Эмиссия данных карт будет осуществляться Россельхозбанком.

Отмечается, что на данный момент в России около 410 тыс. POS-терминалов и 80 тыс. банкоматов обслуживают карты UnionPay, а девять российских банковских структур уже выпустили свыше 900 тыс. карт UnionPay.