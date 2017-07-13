Американская компания Apple решила открыть свой первый китайский центр данных в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Центр создается с целью предоставлять услуги iCloud в континентальной части Китая. На его строительство Apple выделит порядка $1 млрд.

Планируется, что новый центр будет работать только на возобновляемых источниках энергии и станет пилотным зеленым центром данных на юге Китая.

Вице-президент по окружающей среде, взаимодействию с политиками и социальным инициативам Лиза Джексон заявила, что провинция Гуйчжоу в настоящее время является одним из самых перспективных мест в Китае для создания центров данных и ежегодно демонстрирует впечатляющий экономический рост.