Руководителем оргкомитета Пулитцеровской премии назначена бывший старший редактор газеты The New York Times Дана Канеди. Об этом агентству ТАСС сообщила представитель Совета по Пулитцеровской премии Сабрина Ли.

«Впервые на пост руководителя оргкомитета Пулитцеровской премии назначена афроамериканка. В ее обязанности будет входить подбор произведений, которые могут претендовать на премию, а также проведение ежегодных церемоний вручения премий», — пояснила Ли.

Представитель Совета добавила, что Канеди также будет руководить работами по оцифровке архива Пулитцеровской премии, что является важной частью ее обязанностей. Председатель Совета по Пулитцеровской премии Джин Робинсон ранее отметил, что новый руководитель оргкомитета «обладает опытом, энергией и цельным характером», что «особенно важно в условиях, когда средства массовой информации переходят на новые технологии, а эпитет «фейковые новости» используется как оружие».

Уточняется, что Канеди сменит почетного редактора газеты Concord Monitor, 70-летнего Майкла Прайда. В 2001 году Канеди стала лауреатом премии за цикл статей о расовых проблемах в США.