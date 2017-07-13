Известный голливудский актер Харрисон Форд отмечает 13 июля 75-летний юбилей.

Форд родился в 1942 году в Чикаго в семье, не связанной с киноиндустрией. Его отец работал менеджером в рекламном агентстве, мать была домохозяйкой.

В колледже г. Рипон (штат Висконсин), который он официально не окончил, помимо изучения английского языка и философии Форд занимался в драматическом кружке. В середине 60-х начал актерскую карьеру, но из-за невостребованности совмещал актерство с ремеслом плотника.

В 1973-м сыграл выпускника школы в молодежной комедии Джорджа Лукаса «Американские граффити», эта роль стала первой заметной работой в карьере актера.

Харрисон Форд — номинант на премию «Оскар», четырехкратный номинант и обладатель специальной премии «Золотой глобус», а также почетного «Сезара». Наиболее известен по участию в «Звездных войнах» и серии фильмов об Индиане Джонсе, а также по фильмам «Бегущий по лезвию», «Игры патриотов», «Беглец», «Самолет президента», «К-19».