Конгрессмены от Демократической партии представили новую версию законопроекта об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters.

Новый вариант представили лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси, ее заместитель по фракции Стени Хойер, а также руководитель демократов в комитете по иностранным делам Элиот Энгел. Однако перспективы одобрения законопроекта по-прежнему туманны.

Белый дом ранее высказался за внесение изменений в документ, так как данный вариант представляет риски для внешней политики США.

Между тем представленный в среду законопроект по-прежнему гласит, что смягчение санкций в отношении России возможно только с одобрения конгресса, а не по желанию президента, и запрещает использовать бюджетные средства в деятельности, которая может означать признание Крыма российской территорией. По мнению администрации Трампа, эти ограничения нарушают конституцию и «эксклюзивное право президента признавать иностранные государства».

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что в таком варианте документ неприемлем.

«В нынешнем виде законопроект представляет определенные риски для реализации правительством внешней политики», — подчеркнула она.