Цена билета от Южно-Сахалинска до Курильских островов уменьшилась вдвое. Об этом сообщила начальник управления туризма регионального агентства по туризму Наталья Иванова.

«Правительство Сахалинской области, авиакомпания «Аврора» и туркомпании договорились о снижении цен на билеты до Курильских островов, подписав соответствующее соглашение», — рассказала Иванова.

Для снижения цены власти Сахалинской области выделили 12,8 млн рублей на субсидирование стоимости. Теперь билет от Южно-Сахалинска до Южно-Курильска и обратно будет стоить 15–16 тыс. рублей вместо 30–32 тыс. Уточняется, что тургруппа должна состоять как минимум из пяти человек.

Ранее власти региона изменили порядок субсидирования авиаперелетов на Курильские острова, из-за чего стоимость билетов для туристов с материка значительно возросла, а количество бронирований туров сократилось почти вдвое. По этой причине пострадала и экономика Курильских островов.

«Курилы никогда не были дешевыми, такой отдых нигде дешевым не является, тем не менее, спрос на этом направлении всегда стабильно рос. Мы прикладываем большие усилия, чтобы раскрутить это направление, потому что Курилы — это исключительная территория. Я сама недавно была на Курилах, разговаривала с предпринимателями, и они все говорят, что простаивают, терпят убытки из-за такого снижения турпотока», — сказала Иванова.

Власти Сахалинской области надеются, что такая мера поможет наверстать показатели прошлого года. Субсидия действует до 31 октября 2017 года.