Премьерный пока фильма Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» пройдет на закрытии международного кинофестиваля «Евразия» в Астане, фильм покажут на казахском языке. Об этом агентству Sputnik сообщили организаторы мероприятия.

«Потрясающая новая картина. Уникальность этого показа заключается в том, что на кинофестивале «Евразия» фильм будет показан на казахском языке. По традиции фестиваля ранее все фильмы транслировали на языке оригинала с английскими субтитрами, но для картины Бессона в этом году сделан дубляж», — рассказала программный директор фестиваля Елена Ларионова.

Отмечается, что режиссер фильма не сможет присутствовать на премьере.

XIII Международный кинофестиваль «Евразия» будет проходить в Астане с 22 по 28 июля. В программе фестиваля заявлено рекордное количество фильмов — 296.