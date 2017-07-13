Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о встрече своего сына Дональда Трампа-младшего с адвокатом из России Натальей Весельницкой.

«Я ничего не знал, пока не услышал об этом пару дней назад», — рассказал президент в интервью агентству Reuters.

При этом американский лидер отметил, что не осуждает действия сына и понимает его намерения.

«Я думаю, многие люди согласились бы на такую встречу», — отметил глава государства.

При этом Трамп считает, что встреча его сына с российским адвокатом была «одной из таких встреч, когда человек заходит, садится и быстро уходит».

«Из того, что я слышал, думаю, это была 20-минутная встреча. Многие люди, многие профессионалы в политике сказали, что все поступили бы точно так же. Если бы вам позвонили и сказали: «Слушай, у меня есть информация о Хиллари (Клинтон) и комитете Демпартии», многие люди согласились бы на эту встречу», — подчеркнул Трамп.

Ранее в США разгорелся скандал из-за встречи Трампа-младшего с российским юристом, которая якобы была связана с правительством России и обещала передать компромат на Хиллари Клинтон.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что не знают Весельницкой и никогда с ней не контактировали.