Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Дональд Трамп бросит вызов каждому, кто ставит под угрозу американский образ жизни. Об этом сообщает агентство ТАСС, приводя слова вице-президента с его выступления в городе Лексингтон, штат Кентукки.

«Президент Дональд Трамп продемонстрировал всему миру, что у нас снова есть американский президент, который без страха и упрека является лидером свободного мира. В наше время расширения числа вызовов и появления новых неведомых угроз президент Трамп приветствовал всех, кто дорожит свободой и вместе противодействует силам, угрожающим нашим ценностям, культуре, вере и традиции, которая превратила нас в тех, кем мы являемся сейчас», — сказал Майкл Пенс.

Вице-президент добавил, что Трамп показал «всем, кто угрожает нашему образу жизни, что Запад никогда не сломить», тем самым процитировав фрагмент речи американского лидера, которую тот произнес во время своего визита в Польшу. При этом Майкл Пенс назвал этот визит историческим.