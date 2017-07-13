В Мексике шестерых полицейских приговорили к тюремному заключению более чем на 27 лет за побег от преступников. Об этом сообщил портал Excelsior.

Суд пришел к выводу, что правоохранители испугались бандитов, ворвавшихся в поселок Кристо-Рей, и сбежали.

В 2016 году полицейские прибыли на вызов одного из местных жителей, но увидев несколько машин с бандитами, которые похищали молодого человека, уехали из поселка, не оказав помощи. Похищенный мужчина позже был найден мертвым.

Инцидент с бегством полицейских был снят на видео одним из жителей поселка и позже стал доказательством в суде. Начальство осужденных пыталось оправдать их действия некими стратегическими расчетами, так как преступники превосходили их по численности, однако суд эти оправдания не удовлетворил, и стражи порядка получили тюремные сроки за преступное бездействие.