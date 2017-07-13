Президент США Дональд Трамп выразил сожаление о том, что не спросил у российского президента Владимира Путина о том, поддерживал ли тот его во время президентской гонки в США.

Об этом американский лидер заявил в интервью агентству Reuters.

«Жаль, что я не задал Путину только один вопрос: «Правда ли, что Вы поддерживали меня?», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что его позиция по многим направлениям отличается от российской.

Также американский лидер рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным посвятил целых 25 минут теме «российского вмешательства в выборы в США» и получил четкий и однозначный отрицательный ответ.

Трамп заверил, что спекуляции на тему российского вмешательства не мешают работе его администрации.

«Белый дом функционирует прекрасно, несмотря на выдумки демократов», — добавил он.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели первую личную встречу 7 июня на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге. Встреча продолжалась более двух часов вместо запланированных 30 минут.