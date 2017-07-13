Власти Нью-Йорка выделят $32 млн на борьбу с крысами в городе, сообщает «Газета.ру».

Главной целью мэр Билл Де Блазио обозначил сокращение популяции грызунов на 70%.

«Мы отказываемся считать крыс нормальной частью жизни в Нью-Йорке», — заявил мэр.

Средства выделяются в дополнение к существующей программе по борьбе с грызунами и будут направлены на работу в трех районах города: в южной части Манхеттена, на юго-западе Бронкса и на севере Бруклина. Именно в этих частях города крыс больше всего.

Планируется к сентябрю в указанных районах заменить проволочные мусорные корзины на улицах на железные контейнеры. Также $16 млн уйдет на замену старых полов в подвалах домов на бетонные.

Согласно последним данным, в Нью-Йорке водится около 2 млн крыс, ранее приводились данные о 8 млн, что фактически равнялось населению мегаполиса.