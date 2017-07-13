Число жертв наводнений и оползней на юго-западе Японии увеличилось до 29 человек, еще 20 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Ранее спасатели обнаружили тела нескольких человек в городе Асакура в префектуре Фукуока. Ливневыми дождями, затоплениями и паводками разрушены около тысячи домов, повреждены железнодорожные мосты, 1,3 тыс. человек вынуждены были переселиться в эвакуационные пункты. Поиски пропавших проводятся сотрудниками сил самообороны, полиции и пожарной охраны. Сообщается, что всего задействовано более 2 тыс. военнослужащих.