Власти Великобритании планируют потратить £40 млн на обновление бортового комплекса обороны истребителей Typhoon. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на британского министра обороны Майкла Фэллона.

Соответствующий контракт получила итальянская компания Leonardo. По мнению британского правительства, обновление комплекса поможет военным миссии в Ираке и Сирии против террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в РФ). Операция по борьбе с боевиками различных вооруженных формирований проводится США и ее союзниками в Сирии без согласия властей страны.