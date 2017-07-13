Японское общественное телевидение NHK принесло извинения за футболку с изображением Адольфа Гитлера, которая была на одном из участников передачи в среду.

Решение извиниться телеканал принял после шквала критики со стороны телезрителей.

Гость одной из дневных программ Такафуми Хориэ появился в прямом эфире в майке с изображением Гитлера, на которой фашистская символика была заменена знаком «пацифик» и надписью «нет войне».

Зрители телеканала раскритиковали такой наряд, а ведущий и телеканал, принесли свои извинения. Сам Хориэ заявил, что его футболка несла антивоенное послание.