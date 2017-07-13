Федеральная прокуратура Бразилии будет требовать ужесточения приговора по делу бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Соответствующее заявление ведомства опубликовано на сайте телеканала «Глобу». «Рабочая группа, действующая в рамках операции «Автомойка», обжалует приговор с тем, чтобы добиться ужесточения наказания», — говорится в тексте.

Лула да Силва приговорен к 9,5 годам лишения свободы за коррупцию и отмывание денег, в том числе получение взяток на сумму более $1 млн от строительной компании OAS. Экс-президент намерен обжаловать обвинительный приговор.