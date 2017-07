Более двух тысяч человек эвакуированы из здания вокзала Паддингтон на северо-западе Лондона из-за пожарной тревоги, сообщает BBC.

Отмечается, что после сообщений пассажиров о запахе гари в 20:00 (22:00 мск) началась эвакуация.

#Paddington Station incident is over. Small electrical fire in intake room. Around 2,000 people evacuated before we arrived #safejourneyhome pic.twitter.com/f94UpC18HJ