Немецкий автоконцерн Daimler обвинили в продаже автомобилей с недопустимо высоким уровнем выброса вредных веществ. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, за период с 2008 по 2016 год компания продала в Европе и США более 1 млн легковых автомобилей и фургонов с дизельными двигателями, механизм которых занижает реальные показатели вредных веществ в выхлопных газах.

Автоконцерн согласился вести сотрудничество с властями. Ранее, в мае, правоохранительные органы провели обыски в офисах Daimler.