Новый законопроект о санкциях против России и Ирана несет риски для внешней политики США. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

«В нынешнем состоянии законопроект представляет ряд угроз для возможности правительства США осуществлять внешнюю политику», — сказала Сандерс на брифинге.

При этом она отметила, что, пока законодатели не продвинутся с решением этого вопроса, Белый дом это комментировать больше не будет.

Проект закона об ужесточении санкций против России и Ирана был принят сенатом США в середине июля. Теперь документ находится на рассмотрении палаты представителей, после чего его должен будет подписать президент Дональд Трамп.