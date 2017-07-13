Туристы не могут попасть в Мачу-Пикчу из-за забастовок в туристическом центре: протестующие заблокировали железную дорогу, ведущую в древний город. Об этом сообщает радиостанция RPP.

Известно, что компания PeruRail, которая организует железнодорожное сообщение между перуанским городом Куско и Мачу-Пикчу, отменила все рейсы на 12 и 13 июля ради безопасности туристов. Туристы смогут обменять билеты или забрать деньги. Сообщается, что железная дорога перекрыта учителями, требующими увеличения заработной платы. По некоторым данным, в демонстрации принимают участие около 20 000 человек.

Как сообщает агентство Andina, в том же районе протестуют местные жители, которые требуют возобновления проекта строительства аэропорта в районе Куско.

В ноябре 2016 года железнодорожное сообщение с Мачу-Пикчу было также прервано из-за протестов. Демонстранты требовали увеличения числа льготных билетов на поезд для местных жителей.