Роспотребнадзор продлил временное ограничение на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами на 90 дней. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что данная мера, а также усиление контроля за оборотом спиртосодержащей продукции уменьшили случаи злоупотребления суррогатной продукцией и снизили количество отравлений, в том числе с летальным исходом.

«Ограничительные меры были поддержаны представителями общественных организаций, производителями парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, торговыми сетями, а также гражданами. В связи с этим предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащих пищевых добавок и ароматизаторов на 90 дней поддержано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым», — сказано в тексте сообщения.

Напомним, временный запрет вступил в силу в декабре 2016 года и неоднократно продлевался.