Популярный российский актер Сергей Бездушный скончался на 54-ом году жизни от тяжелой болезни. Об этом сообщает агентство «Национальная служба новостей».

Известно, что в последние годы актер страдал от тяжелого заболевания. В 2013 году Бездушный ударился головой, после чего врачи диагностировали внутричерепное кровоизлияние и доброкачественную опухоль. Сергей Бездушный известен зрителям по ролям в сериалах «Глухарь», «Ранетки», а также фильмах «Жуков», «Триумф». Актер работал в Театре на Таганке и МХАТ имени М. Горького и театре Прибалтики.