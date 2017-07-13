Депутаты Государственной Думы РФ отклонили законопроект о передаче продуктов из санкционного списка малоимущим гражданам, так как это противоречит российскому законодательству.

Согласно документу, внесенному год назад сенатором Антоном Беляковым, вместо уничтожения европейских продуктов, попавших под эмбарго, предлагалось отдавать их на социально значимые нужды. По мнению Белякова, уничтожение продуктов при росте числа бедных и падении реальных доходов является неоправданным решением.

«Настоящим законопроектом устанавливается положение, согласно которому санкционная продовольственная продукция надлежащего качества будет подлежать безвозмездной передаче на социально значимые нужды», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Уточняется, что идею сенатора поддержали лишь 18% депутатов от партий ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

В комитете по экономической политике отметили, что данная мера не согласуется с законами «О специальных экономических мерах» и «О таможенном регулировании в РФ». Депутаты выразили опасение, что реализация данного законопроекта спровоцирует всплеск нелегального оборота запрещенных к ввозу товаров.