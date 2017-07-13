Меры по оздоровлению банковского сектора, предпринятые Центробанком в последние четыре года, повысили системную стабильность в розничном и корпоративном кредитовании. Такой вывод сделан в материалах ЦБ, подготовленных к Международному финансовому конгрессу, который стартует 13 июля в Санкт-Петербурге.

С октября 2013 года с российского рынка ушло 356 банков, и сейчас в России действует 591 кредитная организация.

Главным положительным эффектом новой надзорной политики стало повышение стабильности банковской системы в России. По оценкам ЦБ, показатель системной стабильности вырос на 3,7% в розничном кредитовании и на 41% — в корпоративном.

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«Зачистка» банков стабилизировала финансовую систему