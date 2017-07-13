Банки научились наживаться на операциях в торговых точках, неверно настраивая терминалы безналичной оплаты.

Некоторые кредитные организации при установке терминалов указывают неправильный Merchant Category Code (MCC — четырехзначный номер, который определяет вид деятельности магазина при оплате банковскими картами).

MCC позволяет распознавать вид торговой точки – еда, развлечения, спорттовары и т.д., и в зависимости от категории, списывать комиссию за проведение транзакции и начислять владельцам карт кешбэк («возврат денег» – программа лояльности, созданная чтобы стимулировать людей совершать покупки по картам).

Из-за неверного указания кода банк, владеющий POS-терминалом, зарабатывает с каждой покупки 1,2% вместо 0,5%. В итоге пострадавшими оказываются выпустившая карту кредитная организация, которая недополучает комиссию от торговых операций, и граждане, на чьи кредитки возвращается в 3–10 раз меньше кешбэка.

Помимо кешбека клиентам могут начисляться мили, дающие возможность использовать их при покупке авиабилета. Если же МСС указан неверно, клиент вместо повышенного зачисления получит до 10 раз меньше.

Представители банков рассказали, что такие случаи происходят все чаще, и отметили, что участились обращения от граждан о недоначислению кешбека.

«Такие обращения действительно поступают», — подтвердили в пресс-службе Россельхозбанка.

Однако пока таких заявлений не много, так как люди недостаточно внимательно контролируют, какой процент им возвращается на карту от покупок.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Банки научились зарабатывать на кэшбэке