В канун своего 55-летия заслуженный артист РФ Григорий Лепс рассказал «Известиям» о том, как изменилась его жизнь за последние пять лет. В частности, певец отметил, что, хотя «биологические часы не обмануть», он по-прежнему «рвется в бой» и не собирается останавливаться.

«Недавно поменял и административную свою команду, и музыкальную. Ребята много лет со мной работали, теперь пошли своим путем. А я с новыми людьми, мне кажется, выхожу на иной уровень», — сказал Григорий Викторович.

Певец добавил, что считает свою команду «одной из самый передовых» и рассказал о музыкантах, которые с ним сотрудничают.

«По-моему, сейчас у меня одна из самых передовых команд в стране. Я собрал людей, которые лично меня удивляют. Временами хочу к кому-нибудь из них придраться, а не за что», — отметил Лепс.

Артист поделился и планами в своей творческой жизни. На данный момент Лепс работает над новым альбомом под названием «Ты чего такой серьезный?», который собирается представить в ноябре на юбилейных концертах в «Крокус Сити Холле».

Также Григорий Викторович выразил сожаление в связи с запретами на въезд в ряд стран и добавил, что «музыка должна объединять и развлекать людей».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Я рвусь в бой, хотя 55 — не 30»