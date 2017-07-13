Режим Петра Порошенко движется к полному краху, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, сейчас на Украине всё больше политиков и граждан выражают недовольство политической и экономической ситуацией в стране.

«Всё идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены», — рассказал «Известиям» Азаров.

Он отметил, что ему очень бы хотелось вернуться на родину, но для этого на Украине должны произойти кардинальные изменения.

«Естественно, мне хотелось бы вернуться. Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы на Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований», — подчеркнул экс-премьер.

Эксперты также сходятся во мнении, что скоро власть в Киеве может поменяться.

«Рано или поздно, а скорее рано нынешнему правительству придется бежать с Украины. Они к этому активно готовятся. На Украине сейчас не хватает лишь организующей революционной силы. Но она может появиться, как уже неоднократно было, на гребне оппозиционных настроений», — заявил директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

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Экс-премьер Украины: «Режиму Порошенко осталось недолго»