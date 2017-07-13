Белый дом обнародовал возражения по новому проекту оборонного бюджета США на 2018 год, который был представлен на рассмотрение конгресса. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Некоторые замечания администрации президента Дональда Трампа касаются России.

Так Белый дом хочет убрать из законопроекта пункт, запрещающий использовать бюджетные средства в деятельности, которая может означать признание Крыма Российской территорией. По мнению администрации Трампа, эти ограничения нарушают конституцию и «эксклюзивное право президента признавать иностранные государства».

Также Белый высказался против создания крылатой ракеты дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км, создание которой нарушит российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Такая позиция администрации президента говорит о желании Трампа иметь возможность самостоятельно принимать решения на российском направлении и о неготовности идти на обострение отношений с Москвой.