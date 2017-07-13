В отношении бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина возбуждено еще одно, восьмое уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Легализация денежных средств». Об этом сообщил руководитель следственной группы, следователь СУ СКР по Татарстану Игорь Мухин.

«В одно производство с этим уголовным делом соединены шесть уголовных дел, возбужденных по шести статьям ч. 4 ст. 159 и двум статьям ст. 201. Также в отношении Мусина в настоящий момент возбуждено уголовное дело — восьмое — по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 и ч. 4 ст. 174.1 по факту легализации денежных средств», — сказал Мухин.

О возбуждении еще одного уголовного дела было объявлено в ходе заседания суда, когда обсуждался вопрос о выборе меры пресечения для Мусина. По словам следователя, причастность Мусина подтверждается материалами дела и показаниями свидетелей. Общая сумма хищений превышает 35,5 млрд рублей.

«Действиями обвиняемого и неустановленных лиц причинен ущерб Банку России, Агентству по страхованию вкладов, Татфондбанку», — пояснил Мухин.