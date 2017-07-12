В американском штате Невада возник дефицит марихуаны, власти рассматривают применение чрезвычайных мер. Об этом сообщает BBC.

В начале июля в штате было легализовано использование марихуаны в медицинских целях. Однако высокий спрос выявил недостаток дистрибьюторов, многие из которых, как оказалось, не соответствуют лицензионным требованиям.

Власти штата принимают необходимые экстренные меры для борьбы с нехваткой.

По данным налоговой службы штата, за первые четыре дня легализации марихуаны объем продаж превысил $1 млн.

Кроме Невады марихуану можно приобрести в Вашингтоне, Орегоне, Колорадо, на Аляске. По медицинским показаниям марихуана продается в 19 штатах и в столице США.