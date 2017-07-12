Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен обжаловать обвинительный приговор по делу о коррупции, передает France Press со ссылкой на адвоката да Силвы.

В среду бывшего главу Бразилии приговорили к 9,5 годам лишения свободы за коррупцию и отмывание денег.

«Мы подаем апелляцию и докажем его невиновность перед всеми беспристрастными судами, в том числе ООН», — заявил адвокат.

Против бывшего бразильского президента, возглавлявшего страну в 2003–2010 годах, было выдвинуто пять коррупционных обвинений. В среду он признан виновным в том, что получил более $1 млн в виде взяток от строительной компании OAS. Также он был признан виновным и по остальным пунктам обвинения.

По решению суда 71-летнему да Силве запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет. Однако в тюрьму экс-глава государства в ближайшее время не отправится. Согласно бразильскому законодательству, он может оставаться на свободе на время подачи апелляции и вынесения судом окончательного решения.