Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о введении в ряде регионов платы за пользование курортной инфраструктурой.

Отмечается, что проект курортного сбора является пилотным и будет проводиться в качестве экспериментального в Крыму, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до 31 декабря 2022 года. Закон должен быть принят в соответствующих субъектах РФ до 1 декабря текущего года, сам сбор может взиматься с 1 мая 2018 года.

Совершеннолетние граждане, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или ином объекте размещения, будут оплачивать курортный сбор юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Размер сбора, а также порядок, сроки уплаты и территории, на которых он будет взиматься, установят региональные власти. Уточняется, что он не может составлять более 50 рублей с человека за сутки в 2018 году и более 100 рублей в другие годы проведения эксперимента. Льготные категории граждан освобождены от уплаты.

Уточняется, что собранные средства планируют направлять на финансирование работ по строительству, реконструкции и благоустройству курортной инфраструктуры. К понятию «курортная инфраструктура» относятся объекты лечебно-оздоровительного, социально-культурного, спортивного и рекреационного назначения, а также парки, городские леса, пляжи и набережные, пешеходные зоны и прочие элементы благоустройства. В будущем сбор и распределение средств будет контролировать Фонд развития курортной инфраструктуры.

Ожидается, что дополнительный объем поступлений с 2018 по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 млрд рублей, в Краснодарском крае — 8,3 млрд рублей, в республике Крым — 16,4 млрд рублей.