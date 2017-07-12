Глава минобороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Москва и Тель-Авив продолжают поддерживать постоянный диалог, несмотря на существующие между странами разногласия. Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсант».

«Несмотря на разногласия, мы ведем постоянный диалог. У нас есть смешанная группа между нашими и российскими военными, которые занимаются деэскалацией, предупреждением конфликтов», — отметил министр, выразив надежду на то, что стороны смогут расширить сотрудничество и в других вопросах.

Кроме того, Авигдор Либерман признал, что Россия играет одну из ведущих ролей в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке и в мире. «Россия — мировая держава, и для решения любого вопроса надо, прежде всего, достичь согласия между США и Россией», — заметил глава оборонного ведомства. В качестве примера он привел достигнутые между Москвой и Вашингтоном договоренности о вывозе запасов химического оружия из Сирии и создании в стране зон деэскалации.