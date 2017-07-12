Большие панды могут исчезнуть с лица Земли, несмотря на все усилия по сохранению вида, которые были оценены как успешные. Об этом сообщает The Independent.

Недавно Международный союз охраны природы (IUCN) перенес вид больших панд из списка животных, находящихся в опасности, в список животных, находящихся в уязвимом положении.

Однако согласно исследованию, проведенному учеными из Пекина, несмотря на то, что за последние десять лет количество больших панд увеличилось, как и площадь территорий, где они обитают, этот вид все еще находится в опасности.

Ученые из Пекинского университета лесного хозяйства выяснили, что места обитания панд стали более фрагментированными — в 73% из них популяция этих животных настолько мала, что существование вида все еще находится под угрозой, говорится в статье, опубликованной в журнале Ecological Modelling.