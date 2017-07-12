Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий авиакомпаниям не продавать билеты авиадебоширам.

Соответствующие поправки будут внесены в Гражданский кодекс РФ.

Законопроект предусматривает включение в черный список дебоширов в течение 30 дней после вынесения решения суда о наказании за правонарушение на борту.

При этом указываются несколько исключений, когда авиаперевозчик не сможет отказать авиадебоширу в продаже билета. Так авиакомпания будет обязана пустить на борт дебошира, если он возвращается в РФ из такого места, откуда можно выбраться только на самолете, если он направляется к месту лечения и обратно или сопровождает инвалида к месту лечения либо едет на похороны родственника.

Все эти причины должны быть подтверждены документально, иначе билет всё равно не будет продан.

Госдума ранее также приняла поправки в Воздушный кодекс, предусматривающие создание реестра лиц, воздушная перевозка которых ограничена за совершение правонарушений на борту самолета.